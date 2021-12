Riapre la Galleria Vittoria a Napoli: dopo 15 mesi di chiusura, da questa mattina, 19 dicembre, il traffico veicolare è nuovamente consentito. Soddisfazione da parte del sindaco Gaetano Manfredi: “L’avevamo promesso ai cittadini, l’abbiamo fatto. Ora rimaniamo concentrati sui prossimi obiettivi”.

Napoli, riapre la Galleria Vittoria

“Dopo 15 mesi di chiusura, oggi riconsegniamo alla città la Galleria Vittoria”: queste le parole del primo cittadino Gaetano Manfredi, presente nella mattinata di oggi 19 dicembre alla riapertura della Galleria Vittoria, dopo 15 mesi di chiusura.

“Nel corso della giornata si procederà, gradualmente, al ripristino del vecchio dispositivo di traffico – aggiunge il primo cittadino – L’avevamo promesso ai cittadini, l’abbiamo fatto. Adesso rimaniamo concentrati sui prossimi obiettivi: mobilità, rifacimento delle strade e potenziamento dei trasporti. È iniziata una nuova stagione per Napoli, quella della normalità”.

Chiusura per 15 mesi

La Galleria Vittoria era stata chiusa dopo il crollo di un pannello dal soffitto: essendo uno svincolo fondamentale a Napoli, collegamento tra Piazza Vittoria e via Acton e la zona portuale, diversi sono stati i disagi per i cittadini residenti.

La riapertura è stata resa possibile dal collaudo positivo dell’impianto di areazione, seguito al dissequestro da parte della Procura.

In primis, è stato ripristinato il collegamento in galleria da via Acton a via Morelli. Nelle ore successive, si invertirà il senso di marcia di via Arcoleo e di via Chiatamone: in questo modo potrà essere ripristinata anche la corsia della galleria in direzione via Acton. Verrà nuovamente pedonalizzata via Partenope che resterà chiusa al traffico veicolare durante tutto il periodo delle festività.