Finalmente domani, domenica 19 dicembre 2021 alle ore 9:30, riaprirà la Galleria Vittoria a Napoli. All’evento di riapertura sarà presente il sindaco partenopeo Gaetano Manfredi. In queste ore è intervenuto l’assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza: “È stato ripristinato l’impianto di aereazione e questo pomeriggio la prova ha dato esito positivo”. Dunque sarà riaperta alla viabilità cittadina l’importante arteria che collega la zona del porto con via Morelli, via Acton e Piazza dei Martiri.

In via Arcoleo e via Chiatamone verrà ripristinato il senso di marcia

Dopo la riapertura, dopo oltre un anno, della Galleria Vittoria, si procederà gradualmente, affinché non siano causati disagi alla viabilità, anche a ripristinare i sensi di marcia vigenti prima della chiusura del tunnel in via Arcoleo e in via Chiatamone, arterie adiacenti la galleria. La prima arteria, via Arcoleo, sarà dunque percorribile soltanto nel senso di marcia che da piazza Vittoria conduce alla Galleria, mentre la seconda arteria, via Chiatamone, si potrà percorrere soltanto per raggiungere la zona di Santa Lucia.

Ricordiamo che la Galleria Vittoria avrebbe dovuto riaprire qualche settimana fa ma fra ritardi e furti di rame l’evento è stato sempre rimandato nel tempo. Domani ci sarà finalmente il grande evento atteso da tutti i cittadini napoletani.