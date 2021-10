Questa mattina, intorno alle 9:30, la Galleria Quattro Giornate è stata riaperta alla circolazione veicolare: la decisione è scattata al termine del sopralluogo del sindaco Gaetano Manfredi.

La riapertura dopo il sopralluogo

In seguito al sopralluogo del sindaco-ingegnere nella Galleria Quattro Giornate di Napoli, il passaggio è stato riaperto, consentendo nuovamente l’accesso dei veicoli. Un provvedimento utile a decongestionare il traffico nella zona di Piedigrotta, in una città già provata dai lavori in corso in un’altra Galleria non lontana, quella che collega piazza Vittoria con il porto.

L’intervento immediato

Un intervento immediato per alleviare il disagio enorme che già caratterizza il traffico cittadino. Le infiltrazioni d’acqua erano state segnalate diversi mesi fa: l’azione è stata seguita in dall’assessore Cosenza, dall’ufficio tecnico del comune e dalle imprese, impegnate nella risoluzione di questo problema ininterrottamente. In 60 ore, è stata costruita una struttura provvisoria di sicurezza, in modo da garantirne la riapertura.

Nel frattempo, continueranno le attività della Procura e dei tecnici per eliminare le cause delle infiltrazioni, in modo da effettuare un intervento radicale che consentirà di ripristinare la Galleria al 100%.

La situazione della Galleria Vittoria

Scongiurata, fortunatamente, una seconda Galleria Vittoria, collegamento tra l’omonima piazza e il porto. Il sindaco Gaetano Manfredi ha dichiarato di seguire la questione già da diverse settimane. Nei prossimi giorni, si recherà direttamente sul posto per un sopralluogo: l’obiettivo è quello di riaprila il prima possibile.