Pomeriggio di sangue a Napoli, dove un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato. I Carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti intorno alle 15.30 nel pronto soccorso dell’ospedale Cto dove l’adolescente è stato trasportato.

Napoli, reagisce al tentativo di rapina: 14enne accoltellato

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Stando alle prime informazioni disponibili, il ragazzino sarebbe stato avvicinato di spalle da due giovani a bordo di uno scooter mentre si trovava in via Piazzolla, quartiere Vicaria. La vittima era infatti appena uscito di scuola e stava tornando a casa, quando i due rapinatori gli hanno chiesto di consegnare il cellulare.

Al suo rifiuto lo avrebbero picchiato e inferto contro di lui tre fendenti alla gamba sinistra. Al momento il 14enne è in osservazione, non in pericolo di vita. Sono in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma per fare luce sull’accaduto. Utili alle attività investigative potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.