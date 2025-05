Notte di sangue a Napoli, in piazza Dante, nel cuore del centro storico partenopeo. Un ragazzino minorenne è stato accoltellato con ferocia durante una violenta aggressione. Nove le coltellate inferte, una delle quali all’addome, le altre distribuite in diverse parti del corpo. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Napoli, minorenne accoltellato nella notte a piazza Dante: nove fendenti, è grave

Secondo una prima ricostruzione, ancora frammentaria, l’episodio sarebbe maturato nel contesto di una lite tra due gruppi di adolescenti. La dinamica esatta dell’aggressione e i motivi che hanno portato all’escalation di violenza restano, tuttavia, poco chiari.

Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini serrate per chiarire ogni dettaglio e individuare i responsabili. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e stanno ascoltando eventuali testimoni oculari.