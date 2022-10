Difficilmente dimenticherà il suo compleanno a Napoli. Aveva scelto il capoluogo partenopeo come meta ideale in cui spegnere 49 candeline ma ieri sera è accaduto l’inverosimile a un turista rumeno. L’uomo è stato infatti ferito alla gamba destra da un colpo d’arma da fuoco durante un tentativo di rapina.

Napoli, reagisce a un tentativo di rapina: turista ferito a colpi di pistola

I fatti al Corso Malta, a Napoli. Secondo una prima ricostruzione, alcuni sconosciuti avrebbero puntato una pistola contro il 49enne per portargli via il rolex che aveva al polso.

La sua reazione avrebbe spinto i malviventi ad esplodere alcuni proiettili al suo indirizzo. Uno lo avrebbe raggiunto alla gamba. Il 49enne è ricoverato in osservazione al Cardarelli di Napoli, non è in pericolo di vita.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Poggioreale, che sono intervenuti sul posto e hanno effettuato tutti i rilievi del caso: i militari dell’Arma stanno vagliando la ricostruzione dell’episodio, anche grazie alla testimonianza della vittima.

28enne accoltellato a Caivano

Un fatto analogo si è verificato qualche giorno fa a Caivano, in provincia di Napoli. Alcuni malfattori hanno cercato di rubare l’auto del giovane ma, quando lui ha reagito, lo hanno accoltellato più volte: il 28enne di Giugliano è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato per fortuna non in pericolo di vita.