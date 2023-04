E’ successo di nuovo: un ragazzo ha reagito al tentativo di rapina e i criminali hanno fatto fuoco. Questa volta vittima dei balordi un giovanissimo, ferito in via Volta, nel centro di Napoli, a circa 300 metri dal distributore di benzina dove è stato sparato l’ingegnere 32enne lo scorso 29 marzo.

Napoli, reagisce alla rapina: 20enne ferito a colpi di pistola

Ad avere la peggio un 20enne incensurato. Sarebbe stato bloccato dai rapinatori all’altezza del deposito Stella Polare dell’Anm, tra via Brin e via Volta. Secondo il suo racconto, viaggiava in scooter e sarebbe stato affiancato da due rapinatori, anche loro in sella a un mezzo a due ruote. I malviventi gli avrebbero intimato di consegnare il mezzo. Lui si sarebbe rifiutato e a quel punto la coppia armata avrebbe estratto la pistola ed esploso un colpo all’indirizzo del fianco per poi scappare.

Il giovane, sanguinante, è riuscito a rientrare a casa, dove è stato poi accompagnato dal padre al pronto soccorso. Qui ha ricevuto medicazioni e cure. Non è in pericolo di vita. Per fortuna il proiettile lo ha colpito di striscio. E’ stato dimesso con dieci giorni di prognosi. Sull’accaduto le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, che è intervenuta nella notte in ospedale e ha raccolto la testimonianza della vittima. Tra le ipotesi investigative, c’è quella secondo cui la coppia potrebbe essere la stessa che mercoledì scorso ha sparato al 32enne al distributore di benzina, anche in quel caso in seguito alla reazione ad un tentativo di rapina. Decisive saranno le analisi balistiche sulle ogive dei proiettili esplosi in entrambi gli episodi.