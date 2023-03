Un tentativo di rapina finito in tragedia. Almeno secondo la versione ufficiale, un giovane di appena 32 anni è ridotto in fin di vita dopo essere stato raggiunto da diversi colpi di pistola esplosi dai presunti rapinatori. È successo a San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli.

Napoli, tentano di rubargli lo scooter: in fin di vita dopo sparatoria

Ieri in tarda serata i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via reggia di Portici per un uomo ferito.

Si tratta di un 32enne napoletano incensurato.

Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, l’uomo, poco prima, stava facendo rifornimento di carburante al proprio scooter. Due sconosciuti avrebbero tentato di sottrargli lo scooter sotto la minaccia di una pistola.

Al suo rifiuto gli avrebbero esploso alcuni colpi, ferendolo alle gambe. Il 32enne è stato portato all’ospedale del Mare ed è ora ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita. Indagini in corso dei Carabinieri della compagnia di Poggioreale per accertare la dinamica degli eventi e identificare i responsabili.