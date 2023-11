Criminalità in azione a Napoli. Ieri sera un rapinatore ha messo a segno un colpo in una nota farmacia di via Riviera di Chiaia.

Napoli, rapinatore in azione in farmacia: fuga a piedi

Il malvivente ha fatto irruzione nell’attività commerciale poco prima dell’orario di chiusura. Dai primi accertamenti sembra che l’individuo, con volto coperto e armato di pistola, abbia minacciato i commessi e li abbia costretti a consegnare l’incasso.

Subito dopo aver raccolto il bottino, il rapinatore ha lasciato la farmacia ed è scappato a piedi. Nessun colpo d’arma da fuoco è stato esploso e non risultano feriti. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della stazione di Chiaia per risalire all’autore del colpo.