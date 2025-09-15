Sottrae uno zaino a un pedone seduto su una panchina dopo averlo spintonato. Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha fermato e arrestato un cittadino marocchino di 42 anni, accusato di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Napoli, rapinato in piazza Garibaldi mentre siede su una panchina: arrestato 42enne

Durante i consueti controlli in zona, una pattuglia del Commissariato Vasto Arenaccia è stata avvicinata in piazza Garibaldi da un uomo che ha denunciato di essere stato aggredito poco prima. La vittima ha spiegato che, mentre era seduta su una panchina, era stata spintonata con forza da un individuo che le aveva sottratto lo zaino, dandosi poi alla fuga.

Gli agenti hanno immediatamente avviato le ricerche del sospettato, riuscendo a rintracciarlo in corso Arnaldo Lucci. Dopo una breve colluttazione, l’uomo è stato bloccato e trovato in possesso dello zaino rubato. Il 42enne è stato quindi arrestato e la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.