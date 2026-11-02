In due sarebbero entrati armati di pistola in una gioielleria del Borgo Orefici, in pieno centro a Napoli, e avrebbero derubato incasso e preziosi. Poco fa i Carabinieri sono intervenuti a via San Giovanni in Corte per una rapina.

Napoli rapinata una gioielleria in pieno centro: in due portano via incasso e preziosi

A quanto pare, dopo aver portato a termine il colpo ai danni dell’attività commerciale, i due malviventi si sono dati alla macchia facendo perdere le proprie tracce. L’episodio è avvenuto in uno storico rione medievale famoso per la concentrazione di botteghe artigiane di oreficeria, gioielleria e argenteria. È compreso tra Via Marina e Corso Umberto I, nei pressi di Piazza Nicola Amore e Piazzetta Orefici.

I militari, che sono giunti prontamente sul posto a seguito di una segnalazione, sono a lavoro per chiarire la dinamica della rapina e stimare i danni che ha subito l’esercizio, non ancora quantificati.