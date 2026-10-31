Ercolano, rapina al centro commerciale: banditi assaltano Expert e portano via smartphone e tablet

Paura nella serata di ieri, venerdì 30 ottobre, a Ercolano, dove una banda di rapinatori ha preso di mira il punto vendita Expert all’interno del centro commerciale “Le Pendici”, in via Sacerdote Cozzolino Benedetto.

Secondo una prima ricostruzione, almeno tre uomini con il volto coperto e armati di pistola hanno fatto irruzione nei magazzini del negozio, sorprendendo i dipendenti presenti in quel momento.

Torre del Greco, banditi armati di pistola assaltano Expert

I malviventi hanno minacciato il personale e si sono impossessati di diversi dispositivi elettronici, tra cui numerosi smartphone di marca Apple e tablet. Una volta raccolta la refurtiva, i rapinatori si sono rapidamente allontanati, facendo perdere le proprie tracce. L’azione, avvenuta in pochi minuti, ha provocato momenti di forte tensione tra i lavoratori del punto vendita.

Carabinieri al centro commerciale Le Pendici: indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco, che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire la dinamica della rapina. Sono arrivati anche i militari del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, impegnati nelle attività investigative.

Gli investigatori stanno lavorando per identificare i responsabili e ricostruire le fasi della fuga. Al vaglio eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e all’interno del centro commerciale. Proseguono le indagini per risalire all’identità dei componenti della banda e quantificare con precisione il valore della merce rubata.