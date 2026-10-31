Furto alla gioielleria Tavì, in corso San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. Un gruppo di malviventi avrebbe preso di mira ieri notte l’attività commerciale, riuscendo a portare via diversi gioielli, tra cui collane e orecchini, prima di far perdere le proprie tracce.

Napoli Est, furto alla gioielleria “Tavì”: ladri in fuga con collane e orecchini

A riportare la notizia è Il Mattino, che riferisce dell’assalto ai danni dell’esercizio commerciale di Napoli Est. Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica del colpo e il valore complessivo dei preziosi rubati. A quanto pare, i balordi avrebbero forzato le saracinesche, incuranti di poter essere visti, e poi distrutto le vetrine per trafugare gioielli in oro e argento. Successivamente il gruppo avrebbe fatto perdere le sue tracce.

L’allarme sarebbe stato dato solo diverse ore dopo dal titolare, al momento della riapertura dell’attività per la giornata lavorativa. A quel punto, l’amara scoperta per l’uomo, che ha chiamato la polizia.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza degli esercizi commerciali nella zona orientale di Napoli, con particolare riferimento a quelli che trattano gioielli e oggetti di valore.