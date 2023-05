Un tentativo di rapina sfociato nel sangue. È successo a Napoli, in via De Pinedo, la scorsa notte. Vittime della brutale aggressione, due donne di 46 e 44 anni.

Napoli, rapina sfocia nel sangue: donna colpita alla gola con le forbici

Due malviventi hanno tentato di rubare lo scooter sui cui viaggiavano la 46enne e la 44enne. Prima le hanno affiancate poi sotto la minaccia di un paio di forbici hanno intimato loro di scendere e di lasciare il mezzo a due ruote. Al loro rifiuto sarebbero state colpite da uno dei rapinatori che impugnava la lama.

Le vittime sono comunque riuscite a fuggire a bordo dello scooter, raggiungendo poi il pronto soccorso del Cto per le cure. Per la 46enne una ferita alla gola, non è in pericolo di vita (10 giorni di prognosi). Per l’altra una ferita al polso guaribile in cinque giorni. Nel frattempo i carabinieri, dopo aver recuperato le testimonianze delle vittime, hanno avviato le indagini.