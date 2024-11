Con una mossa fulminea, ha afferrato il braccio di un turista messicano e gli ha sfilato un prezioso orologio Patek Philippe del valore di circa 110 mila euro, per poi fuggire in sella a uno scooter guidato da un complice ancora in fase di identificazione.

Napoli, rapina orologio da 110 mila euro ai Quartieri Spagnoli: arrestato 21enne

Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Napoli Centro hanno arrestato un giovane di 21 anni, accusato di rapina aggravata avvenuta nelle vie dei Quartieri Spagnoli, nei pressi del famoso murales di Diego Maradona.

L’arresto è stato eseguito a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica – “VII Sezione Sicurezza Urbana”. Le indagini, condotte dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Napoli Centro e coordinate dalla procura partenopea, hanno permesso di ricostruire l’azione del presunto rapinatore grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze della vittima e di alcuni passanti.

Secondo le ricostruzioni, il 21enne avrebbe agito con estrema rapidità, approfittando di un attimo di distrazione del turista per strappargli dal polso l’orologio di lusso. I Carabinieri stanno ancora cercando il complice, che avrebbe agevolato la fuga del giovane, consentendo di sottrarsi rapidamente dal luogo del furto.