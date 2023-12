La rapina ai vicini di casa, poi l’agguato il giorno dopo in strada. Due distinti episodi avvenuti a Napoli, lo scorso 24 gennaio, ma che vedono protagonista la stessa persona: Carlo Caccavale, 53 anni. L’uomo è finito in manette, questa mattina, insieme al fratello Michele, 43 anni.

Napoli, rapina i vicini di casa col fratello: poi vittima di un agguato in strada

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura, ed eseguito dalla Polizia di Stato. Circa un anno fa, Carlo e Michele Caccavale si sarebbero introdotti in un’abitazione, ubicata nello stesso stabile in cui risiedono, con l’intento di rapinare madre e figlio. I due avrebbero quindi sfondato la porta d’ingresso, poi avrebbero strattonato e minacciato le vittime, costringendole a consegnare loro la somma di 800 euro in contanti.

La sera successiva al raid, Carlo Caccavale era stato ferito da due colpi d’arma da fuoco alla gamba destra. Trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli, i medici gli diagnosticarono la frattura pluriframmentaria e scomposta di tibia e perone.

Non è chiaro se la rapina e l’agguato siano collegati tra loro, considerato che sono avvenuti a distanza di poche ore. Proseguono, intanto, le indagini per identificare gli autori del ferimento ai danni del 53enne, oggi in carcere.