Napoli, rapina a un negozio da 700 euro: scattano due arresti

Rapinatori incastrati dalle telecamere. Due persone sono finite in carcere con l’accusa di rapina in concorso. Su delega del Procuratore della Repubblica, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura partenopea.

Il provvedimento riguarda una rapina avvenuta il 25 agosto 2024 ai danni di un esercizio commerciale nel quartiere napoletano di Barra. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due indagati avrebbero sottratto denaro contante per un ammontare di circa 700 euro.

Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, hanno permesso di accertare che i rapinatori, giunti nei pressi del negozio, avevano parcheggiato la propria autovettura all’interno di un parco vicino, per poi farvi ritorno subito dopo aver messo a segno il colpo, allontanandosi rapidamente dal luogo dell’evento.

Fondamentale per l’identificazione dei responsabili è stata l’analisi delle immagini acquisite da un sistema di videosorveglianza privato, che ha consentito di individuare il veicolo utilizzato per la fuga, risultato in uso a uno degli arrestati. Attraverso una mirata attività tecnica e investigativa, gli agenti sono riusciti a risalire anche al complice, destinatario della stessa ordinanza cautelare.

