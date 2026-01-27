Rapinatori incastrati dalle telecamere. Due persone sono finite in carcere con l’accusa di rapina in concorso. Su delega del Procuratore della Repubblica, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura partenopea.

Napoli, rapina a un negozio da 700 euro: scattano due arresti

Il provvedimento riguarda una rapina avvenuta il 25 agosto 2024 ai danni di un esercizio commerciale nel quartiere napoletano di Barra. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due indagati avrebbero sottratto denaro contante per un ammontare di circa 700 euro.

Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, hanno permesso di accertare che i rapinatori, giunti nei pressi del negozio, avevano parcheggiato la propria autovettura all’interno di un parco vicino, per poi farvi ritorno subito dopo aver messo a segno il colpo, allontanandosi rapidamente dal luogo dell’evento.

Fondamentale per l’identificazione dei responsabili è stata l’analisi delle immagini acquisite da un sistema di videosorveglianza privato, che ha consentito di individuare il veicolo utilizzato per la fuga, risultato in uso a uno degli arrestati. Attraverso una mirata attività tecnica e investigativa, gli agenti sono riusciti a risalire anche al complice, destinatario della stessa ordinanza cautelare.