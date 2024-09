La soffiata di un basista sarebbe all’origine della rapina subita da David Neres fuori dallo stadio Maradona, subito dopo la vittoria in extremis del Napoli contro il Parma.

Napoli, rapina a Neres. Spunta il testimone chiave: “Erano quattro del rione Lauro”

Le rapide indagini condotte dagli inquirenti hanno permesso di individuare i quattro malviventi, tutti residenti nel rione Lauro a Fuorigrotta. Questo risultato è stato possibile anche grazie alla testimonianza cruciale di una donna, che ha fornito alle forze dell’ordine dettagli utili per chiudere il caso.

L’attaccante brasiliano si trovava in un van dai vetri oscurati insieme alla moglie e alla figlia, quando i rapinatori sono entrati in azione, mostrando di conoscere esattamente il loro obiettivo. Dopo aver bloccato l’auto, hanno minacciato Neres con una pistola, costringendolo a consegnare il Rolex da 100mila euro che indossava. A compiere il colpo sono stati quattro uomini a bordo di due scooter, ma si ritiene che almeno un’altra persona abbia fornito informazioni cruciali per eseguire la rapina all’uscita dello stadio di Fuorigrotta.