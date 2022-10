Tragedia sfiorata al vecchio ponte di San Rocco a Napoli, già teatro in passato di decine di suicidi. Questa volta a lanciarsi nel vuoto una ragazza, miracolosamente salva grazie all’intervento tempestivo di sanitari e Vigili del Fuoco.

Napoli, tentato suicidio dal ponte di San Rocco: carabinieri e vigili del fuoco sul posto

Il traffico in corrispondenza del ponte, tra i quartieri di Chiaiano e Capodimonte, ha registrato rallentamenti e ingorghi. L’allarme è scattato poco dopo le 14, all’ora di pranzo, quando una giovane, sotto gli occhi increduli di alcuni testimoni, ha scavalcato il parapetto per lanciarsi nel vuoto. Dopo lo schianto sono stati allertati subito i soccorsi per recuperare il corpo della ragazza, ancora in vita al momento del ritrovamento.

La reazione politica

A denunciare l’episodio, avvenuto poco dopo le 14, è Gennaro Acampora, capogruppo Pd al comune di Napoli. Il consigliere ha postato una foto che documenta quanto accaduto: “Questa volta una donna si è gettata dal ponte vecchio di San Rocco, per fortuna non è deceduta ma salva, sul posto subito ambulanza, vigili del fuoco e forze dell’ordine”. Il politico chiede una messa in sicurezza immediata della zona per scongiurare altri episodi simili: “Nel frattempo ho subito inviato una richiesta agli uffici per mettere in sicurezza anche questo ponte così come già avvenuto sul ponte nuovo di San Rocco a poche centinaia di metri”.