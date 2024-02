Nel corso di mirate operazioni di sorveglianza effettuate dalla Polizia di Stato a Napoli, sono stati effettuati tre distinti arresti per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. Tra le persone in manette, anche un minorenne.

Arrestato un 14enne per spaccio al Rione Berlingieri

Il giovane di soli 14 anni è stato arrestato in flagrante al Rione Berlingieri mentre cedeva sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato Secondigliano hanno osservato il ragazzo mentre prelevava qualcosa dal sottosella di uno scooter e lo scambiava con denaro. Al momento dell’intervento, il giovane è stato trovato in possesso di 280 euro e, nel nascondiglio dello scooter, erano presenti 75 bustine di marijuana e 25 pezzi di hashish, per un totale di oltre 230 grammi di droga. Il minorenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.

Nei guai un 38enne nel quartiere Pianura

Il secondo arresto è avvenuto nel quartiere di Pianura, dove un 38enne è stato sorpreso dalla Polizia mentre gestiva un punto di spaccio dalla propria abitazione. Dopo aver notato un insolito via vai di persone, gli agenti hanno individuato l’appartamento dell’uomo e, a seguito di una perquisizione, hanno rinvenuto cocaina, hashish, materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e una somma in contanti di 2690 euro. L’uomo, con precedenti specifici, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e denunciato per ricettazione e possesso di documenti falsi.

Identificato e arrestato un 37enne a Piazza Garibaldi

Infine, a Piazza Garibaldi, un 37enne di origini gambiane è stato arrestato dopo essere stato colto in flagrante mentre vendeva marijuana. L’intervento degli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato ha portato al sequestro di ulteriori sostanze stupefacenti e alla sanzione amministrativa per l’acquirente. Anche in questo caso, l’arrestato aveva precedenti di polizia.