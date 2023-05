Ha scommesso un euro sul pareggio del Napoli con la Salernitana e gli sono piovuti addosso migliaia di euro. E’ quanto accaduto a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove un giocatore di Betn1.it ha creduto nella mancata vittoria dei partenopei durante la sfida di domenica scorsa.

Napoli, punta 1 euro sul pareggio con la Salernitana e vince cifra “monstre”

Come spiega Napolitoday, il giocatore ha puntato su una “combo” di partite di serie A e serie B, tra cui il Goal + X2 nel match tra Napoli e Salernitana. La quota era data a 6,60.

La giocata è iniziata sabato 29 aprile con la sfida tra Roma e Milan finita per 1-1 con entrambi i goal realizzati nei minuti di recupero, fondamentali per mantenere aperta la possibilità di vincita, ed è terminata l’altro ieri sera con la vittoria del Frosinone (promosso in Serie A) sulla Reggina.

Quanto ha vinto

Fortuna o capacità di previsione? Fatto sta che, con una puntata di un solo euro, grazie a quote molto alte, tra cui spicca quella da 6,60 per Napoli-Salernitana, il giocatore si è portato una ricca vincita da 11.091 euro. Una vicenda che ricorda la fortunata vincita di un altro giocatore che aveva scommesso, sempre in provincia di Napoli, precisamente a Quarto, sulla sconfitta del Napoli contro il il Milan in campionato, portandosi via ben 7mila euro.