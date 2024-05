Una tappa del Giro d’Italia che ha incantato tutti, dagli atleti ai commentatori televisivi agli spettatori di tutto il mondo. Il tour partito da Avezzano in Abruzzo è arrivato fino in Campania attraversando il litorale domitio flegreo fino ad arrivare a Napoli. Una tappa baciata dal sole e dal bel tempo che ha reso spettacolari non solo la corsa ma tutte le immagini restituite dalla telecamere della Rai che ha seguito l’evento sportivo.

Giro d’Italia, la tappa della bellezza tra Napoli, Giugliano e Campi Flegrei

La costiera flegrea è stata grande protagonista della corsa ciclistica. Da Castelvolturno e le sue fertili terre passando per Giugliano, dove gli scavi di Liternum hanno avuto un posto speciale nella narrazione dei commentatori televisivi, ma non solo. Grande spazio anche a Bacoli e alla sua Baia sommersa, il cui racconto ha tenuto incollati gli spettatori alla tv.

La narrazione di un territorio abitato due mila anni fa da facoltosi romani ha rapito tutti come l’annuncio di un ampio studio con relativo scavo legato una baia sommersa ampia tre volte Pompei. Il giro è passato anche da Monte di Procida e Pozzuoli che ha mostrato suo anfiteatro Flavio. La corsa è proseguita poi sulla ripida salita di Posillipo per giungere poi sul lungomare affollato da napoletani e turisti che non hanno voluto perdere lo sprint finale. Insomma un successo per la tappa in Campania.

Domani si riparte da Pompei

Oggi la Corsa in Rosa è di riposo, ma domani, martedì 14 maggio, ripartirà da Pompei in direzione di Cusano Mutri, attraversando così quattro province tra Napoli, Salerno, Avellino e Benevento.