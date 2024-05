“Il cuore a Nord di Napoli” è il titolo del congresso che è stato voluto e coordinato dal Prof. Gerolamo Sibilio, direttore del dipartimento e Primario del reparto Cardiologia-UTIC con Emodinamica e direttore del dipartimento del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e dai Primari: Giovanni Napolitano, Aniello Sansone e Francesco Piemonte.

“Il cuore a Nord di Napoli”, a Pozzuoli un up-date cardiologico con esperti da tutta Italia

L’obiettivo di questo evento scientifico nazionale è stato quello di condividere tra cardiologi di documentata esperienza e riconosciuto prestigio, nuove significative evidenze cliniche e scientifiche, emerse da importanti studi internazionali e dai dati del real world.

Le 11 sessioni programmate hanno affrontato, in un confronto interattivo, tematiche cardiovascolari quali: sindromi coronariche acute, scompenso cardiaco, sindromi coronariche croniche, terapia interventistica strutturale, imaging cardiovascolare avanzato, cardiomiopatie a fenotipo ipertrofico, elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca, controversie nella terapia anticoagulante, prevenzione cardiovascolare, diabete mellito, ipertensione arteriosa e casi clinici complessi. “I nostri Ospedali sono in grado di fronteggiare qualsiasi tipo di criticità in tempi rapidissimi”, il commento del Prof. Gerolamo Sibilio.