Lo sciame iniziato da ieri sera ha registrato 27 episodi sismici così come dichiarato dall’Osservatorio Vesuviano. Circa 50 nelle ultime 24 ore. La terra trema anche se si tratterebbe di episodi con magnitudo inferiore a 1 e con un picco massimo di 2.

Campi Flegrei, 27 scosse in un giorno. Scontro tra sindaco Pozzuoli e opposizione dopo incontro in Prefettura

Come più volte ribadito le istituzioni puntano a sensibilizzare la popolazione all’ascolto delle sole fonti istituzionali e Ingv, sottolineato anche a margine dell’incontro in collegamento avuto in Prefettura domenica scorsa, col prefetto di Napoli Michele di Bari, insieme ai vertici della Protezione Civile, al sindaco di Bacoli e di Pozzuoli, Asl, Capitaneria di Porto, Ingv e Osservatorio Vesuviano. Ed è proprio a margine di questo incontro che sulla politica puteolana si è scatenata una polemica alimentata da minacce di querela.

In un comunicato stampa Italia Viva ha scritto: “Ci auguriamo che dalle prossime riunioni in Prefettura ci sia la presenza del sindaco in quanto massima espressione di Protezione civile del territorio puteolano ed anche in virtù delle esigenze manifestate dai cittadini puteolani e dalle preoccupazioni evidenziate dagli scienziati dell’osservatorio vesuviano. Bisogna recuperare la centralità nell’azione politica di mitigazione del fenomeno bradisismo dando risposte celeri e concrete”.

La replica del sindaco

Accusato di essere assente, Gigi Manzoni replica con forza: “Anziché interessarsi dei contenuti dell’incontro e delle legittime preoccupazioni della collettività, (l’opposizione, ndr) ha avviato un’azione denigratoria nei miei confronti mettendo in dubbio finanche la mia partecipazione. Il fenomeno bradisismico va affrontato, pur nel rispetto dei ruoli, con grande responsabilità che, evidentemente, a qualcuno manca. Non posso più tollerare attacchi così vili e beceri e, per tali ragioni, ho già dato mandato al mio legale di verificare se sussistono le condizioni per avviare azioni legali a tutela della mia persona e della Città”.