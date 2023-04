Non sappiamo se sia stato un tifoso azzurro o di altra fede calcistica a fare la giocata. Ma è certo che ha puntato per quattro volte sulla sconfitta del Napoli contro il Milan e ha portato a casa 7mila euro. E’ avvenuto in un’agenzia scommesse di Quarto, in provincia di Napoli.

Quarto, tifoso punta per quattro volte sulla vittoria del Milan contro il Napoli e vince 7mila euro

A rendere nota la vicenda è Agimeg, agenzia di stampa e comunicazione specializzata nelle scommesse da gioco. Protagonista della vincita un giocatore dell’agenzia ScommesseItalia in via Giorgio de Falco 84 a Quarto, parallela di corso Italia. Forse aveva un sentore negativo sul risultato della partita, o forse aveva capito che il Napoli avrebbe perso contro i campioni d’Italia. Fatto sta che l’utente ha ben pensato di giocare quattro volte la vittoria del Milan, riuscendo con il “2” a portare a casa addirittura 7mila euro.

Agimegspiega anche come le quote per il risultato esatto fossero addirittura tra le 170 e le 200 volte la posta giocata. Un dettaglio che ha alimentato anche dietrologie e speculazioni. C’è chi crede che la giocata di Quarto sia la dimostrazione di quanto insolita sia stata la sconfitta del Napoli al Maradona. Non sono mancati i commenti di tanti “complottisti” che sospettano sia stato il risultato di una combine, oppure un ko voluto dagli stessi azzurri in vista della partita di Champion’s. Suggestioni, ovviamente, infondate, che nulla a che fare con la partita.