Gli agricoltori campani tornano a mobilitarsi contro la crisi del settore. Il prossimo 22 ottobre sono attesi con i propri trattori a Napoli per una manifestazione organizzata da Coldiretti davanti alla sede dell’assessorato regionale all’Agricoltura, in via Santa Lucia.

Napoli, protesta degli agricoltori il 22 ottobre: in piazza contro il caro gasolio

Al centro della protesta l’aumento dei costi di produzione, a partire dal gasolio, e le difficoltà economiche che stanno mettendo sotto pressione numerose aziende agricole. “Scendiamo in piazza per chiedere alla Regione lo stato di crisi e interventi urgenti a sostegno dell’intero settore”, spiega Ettore Bellelli, presidente di Coldiretti Campania.

I manifestanti chiederanno un incontro con l’assessora regionale Maria Carmela Serluca per sollecitare un piano straordinario di sostegno all’agricoltura. La crisi coinvolge diversi comparti, dall’ortofrutta al vino, dalla zootecnia all’olivicoltura, fino al florovivaismo e alla pesca. Coldiretti denuncia inoltre la concorrenza estera, i margini sempre più ridotti e le distorsioni del mercato dell’olio, chiedendo controlli più rigorosi sull’origine dei prodotti e misure immediate per salvaguardare le imprese agricole campane.

Caro carburante, la protesta degli autotrasportatori

La manifestazione degli agricoltori arriva dopo le proteste dei camionisti che il 16 ottobre hanno provocato blocchi, code e disagi sulle autostrade campane. Presidi di mezzi pesanti sono stati segnalati a Nola, sull’A30, a Caianello, sull’A1, e a Caserta Sud. Problemi alla circolazione anche nel Salernitano, tra Nocera-Pagani ed Eboli. Al centro delle mobilitazioni, pur distinte, c’è l’aumento del prezzo del carburante, che pesa sulle attività produttive e sui trasporti.