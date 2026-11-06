Un 21enne e un 28enne prima seguono un passante con fare guardingo per sfilargli lo smartphone dallo zaino, poi, colti sul fatto dalla polizia, una volta portati in commissariato aggrediscono gli agenti. È successo sul Corso Umberto a Napoli. I due ladri sono stati arrestati per furto con destrezza e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Napoli, prima tentano di sfilare smartphone poi aggrediscono agenti: due arresti

Stando a quanto riportato dalla polizia, degli agenti sono stati costretti a intervenire dopo aver assistito a un tentativo di furto da parte dei due. Uno in particolare, il più giovane, avrebbe tentato di sfilare il cellulare dallo zaino di una vittima ignara che in quel momento stava transitando sul noto Corso partenopeo.

Compresa la situazione, i caschi blu sono intervenuti prontamente per bloccare il borseggiatore e il suo complice. Successivamente i ladri sono stati arrestati e condotti in commissariato. Lì si sarebbero scagliati contro gli agenti in un moto d’ira. Solo dopo una colluttazione fisica la situazione pare sia tornata alla normalità.