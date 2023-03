Ancora un’aggressione si registra nelle strutture sanitarie di Napoli. L’ultima è avvenuta ieri sera all’ospedale evangelico “Villa Betania”, a Ponticelli, nella zona orientale della città partenopea.

Napoli, pretende di essere visitato subito: 60enne di Afragola aggredisce sanitari

L’episodio è stato denunciato dall’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” attraverso un post su Facebook. A quanto pare un 60enne di Afragola, in evidente stato di agitazione, avrebbe preteso di essere visitato per primo. Quando il personale sanitario gli ha spiegato che doveva attendere il suo turno come tutti gli altri pazienti, l’uomo ha perso le staffe ed ha inveito contro di loro, interrompendo il regolare svolgimento delle attività di assistenza sanitaria.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno bloccato il 60enne – che si è scoperto avere precedenti di polizia -, riportando così la calma nel reparto. Il paziente, secondo quanto riferisce l’associazione, sarebbe stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio.