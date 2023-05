E’ stata acciuffata una banda di malviventi specializzata in rapine ai danni degli uffici postali. In carcere sono finite tre persone: Salvatore Esposito, 54 anni, Gennaro Sorrentino, 49 anni (detenuto ai domiciliari, mediante l’applicazione del braccialetto elettronico) e Francesco Esposito, 27 anni.

Napoli, presa banda specializzata in rapine alle Poste: 3 arresti

Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato, lunedì mattina, ed emesso dal gip del Tribunale di Napoli. I tre sono accusati di aver realizzato, in concorso tra loro e con un’altra persona in corso di identificazione, due rapine il 12 e il 21 gennaio 2022. Il primo raid è stato messo a segno alle Poste di via Domenico Fontana, all’Arenella. In quel caso i malfattori agirono facendo intendere di essere armati e costringendo i dipendenti a consegnare loro il contenuto delle casse.

La seconda rapina, invece, è stata commessa nell’ufficio postale presente in piazza Mazzini, a pochi passi da via Salvator Rosa, a Napoli. Qui i malviventi puntarono una pistola contro il personale, immobilizzandolo, e portando via nel frattempo tutto il denaro a disposizione.

In entrambi i casi gli autori dei raid avrebbero agito con mascherina e capello, per camuffare la loro identità, soprattutto in presenza di dipendenti e clienti negli uffici. E non solo: per spostarsi avrebbero utilizzato motoveicoli, ai quali sostituirono targhe originali con quelle contraffatte. Fondamentale per le indagini si è rivelata l’analisi dei filmati estratti dalle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne delle Poste e di altri esercizi pubblici e privati. Da alcuni frame dei targa system è stato invece possibile ricostruire l’itinerario percorso dai malviventi prima e dopo la commissione dei delitti.