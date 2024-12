Napoli, premio “Orsola Apuzzo”: tra gli 11 studenti meritevoli anche la giuglianese Giuliana Mallardo

Tra gli undici studenti meritevoli premiati con il Premio “Orsola Apuzzo”, c’è anche Giuliana Mallardo, giovane di Giugliano che frequenta il corso di laurea in Ostetricia presso l’Università Federico II di Napoli. Il riconoscimento, istituito in memoria della giovane ostetrica di Pimonte prematuramente scomparsa in un incidente stradale in Germania, è riservato a studenti che si sono distinti per impegno e merito.

La cerimonia si è svolta nell’aula del Consiglio regionale della Campania alla presenza di docenti, colleghi e familiari di Orsola. Durante l’evento, introdotto dall’avvocato Luca Granata e dalle docenti Rosanna Zapparella e Carmela Muccione, sono stati ricordati il carattere solare e le doti professionali della giovane ostetrica. “La sua eredità è una lezione di gioia e buona volontà”, ha detto il professor Maurizio Guida, coordinatore del corso di laurea in Ostetricia. Parole di elogio anche da Raimondo Pasquino, professore emerito, e Giovanni Mensorio, presidente della Commissione Regionale Lavoro, che ha sottolineato l’importanza di creare opportunità per i giovani nel proprio territorio. Il premio in denaro è stato consegnato agli studenti dalla madre di Orsola Apuzzo.