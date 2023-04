Torna a diventare teatro dell’ennesimo suicidio il ponte di via Mario Fiore al Vomero. Questa volta, vittima di un gesto estremo una donna tra i 60 e i 70 anni che nella giornata di sabato si sarebbe lanciato dal cavalcavia che che affaccia su via Conte. A denunciare l’episodio è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Napoli, nuovo suicidio dal ponte di via Mario Fiore: è allarme

Nella tarda mattinata di sabato, 8 aprile, la donna avrebbe scavalcato il parapetto del ponte e si sarebbe tuffato nel vuoto, schiantandosi al suolo dopo un volo di diversi metri. Sul posto sono intervenuti i sanitari che non hanno potuto far molto per tenerlo in salvo.

L’anziana è morta poco dopo l’impatto per le gravi ferite riportate. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso. Ancora ignote le cause del gesto estremo. Indagini in corso da parte dei militari dell’Arma.

I precedenti

Purtroppo il ponte è stato già teatro di altri suicidi e da tempo residenti e politici – tra cui Francesco Emilio Borrelli – hanno lanciato appelli alle istituzioni per far innalzare le barriere protettive così da scongiurare gesti estremi. Altri utenti in rete, però, evidenziano la disperazione che porta tanti anziani, spesso soli, a togliersi la vita. Un’emergenza sociale che merita di essere approfondita.