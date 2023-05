Un poliziotto lo blocca all’ingresso del varco pedonale per dirgli che non può passare. Lui scende dallo scooter e lo colpisce in faccia col casco. A finire in manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 33enne napoletano. Teatro della vicenda è il quartiere Gianturco.

Napoli, poliziotto lo blocca al varco pedonale: lui lo colpisce col casco

La vicenda si è consumata nei pressi di un parco privato di via Santa Lucia Filippini. Secondo quanto riporta Fanpage.it, un agente del commissariato San Ferdinando libero dal servizio ha notato la presenza di un uomo a bordo dello scooter che stava tentando di oltrepassare i paletti in ferro installati per delimitare un’area pedonale.

Una volta qualificatosi, l’agente ha cercato di impedire l’accesso al centauro spiegandogli che si trattava di un varco pedonale. La reazione dell’uomo è stata però violenta: prima ha iniziato ad inveire contro l’agente, poi gli si è avvicinato ed ha iniziato a colpirlo più volte con un casco alla testa.

L’arresto in corso Garibaldi

Alla fine l’aggressore si è allontanato dal posto a piedi spingendo il motociclo con le mani. Non è bastato però ad evitare l’arresto: il poliziotto, infatti, ha chiamato il 113 mentre lo seguiva e ha fatto bloccare l’uomo sul corso Garibaldi, sempre a Napoli. Arrestato, il 33enne napoletano è ora in attesa di giudizio.