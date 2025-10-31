Logoteleclubitalia

Napoli, poliziotto accoltellato da 38enne durante un controllo di routine

porcelli mobile

Attimi di tensione si sono vissuti nella mattinata di giovedì 30 ottobre nel centro di Napoli, dove un agente della Polizia di Stato è stato vittima di un’aggressione con un coltello durante un controllo di routine.

Napoli, poliziotto accoltellato da 38enne durante un controllo di routine

 

Gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia stavano effettuando un servizio di pattugliamento quando sono intervenuti in un edificio demaniale situato in via Cardinale Seripando, nei pressi di via Foria e non lontano dalla Stazione Centrale. All’interno dello stabile, i poliziotti hanno sottoposto a controllo un uomo di 38 anni.

Sin dai primi momenti, il soggetto ha manifestato un atteggiamento aggressivo e ostile. All’improvviso ha impugnato un coltello da cucina e si è scagliato contro uno degli agenti, colpendolo: per fortuna la lama ha raggiunto solo la divisa del poliziotto, causando danni all’uniforme ma non ferite.

Dopo una breve colluttazione, gli operatori sono riusciti a disarmare e immobilizzare l’aggressore. Una volta ristabilita la calma, l’uomo è stato identificato: si tratta di un cittadino tunisino di 38 anni, irregolare sul territorio italiano e già noto alle forze dell’ordine. È stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, porto abusivo di arma bianca e danneggiamento aggravato di beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

porcelli mobile

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto