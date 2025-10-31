Attimi di tensione si sono vissuti nella mattinata di giovedì 30 ottobre nel centro di Napoli, dove un agente della Polizia di Stato è stato vittima di un’aggressione con un coltello durante un controllo di routine.

Napoli, poliziotto accoltellato da 38enne durante un controllo di routine

Gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia stavano effettuando un servizio di pattugliamento quando sono intervenuti in un edificio demaniale situato in via Cardinale Seripando, nei pressi di via Foria e non lontano dalla Stazione Centrale. All’interno dello stabile, i poliziotti hanno sottoposto a controllo un uomo di 38 anni.

Sin dai primi momenti, il soggetto ha manifestato un atteggiamento aggressivo e ostile. All’improvviso ha impugnato un coltello da cucina e si è scagliato contro uno degli agenti, colpendolo: per fortuna la lama ha raggiunto solo la divisa del poliziotto, causando danni all’uniforme ma non ferite.

Dopo una breve colluttazione, gli operatori sono riusciti a disarmare e immobilizzare l’aggressore. Una volta ristabilita la calma, l’uomo è stato identificato: si tratta di un cittadino tunisino di 38 anni, irregolare sul territorio italiano e già noto alle forze dell’ordine. È stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, porto abusivo di arma bianca e danneggiamento aggravato di beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione.