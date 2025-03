Napoli, poliziotti accerchiati dalla folla e aggrediti a calci e pugni: arrestati due fratelli

Poliziotti accerchiati dalla folla e aggrediti a calci e pugni. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due persone, un 26enne ed un 19enne, entrambi napoletani e con precedenti di polizia, per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate. Denunciato anche un 18enne napoletano per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Napoli, due fratelli fermati per un controllo prendono i poliziotti a calci e pugni: arrestati

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Santi Giovanni e Paolo, traversa di via Foria, hanno proceduto al controllo di due ragazzi che, alla loro vista, hanno sin da subito avuto un atteggiamento minaccioso fino ad aggredire gli agenti con calci e pugni.

In questa circostanza, diverse persone si sono avvicinate inveendo contro i poliziotti. Una di queste ha aggredito le forze dell’ordine. A quel punto si è reso necessario l’intervento di altre volanti. Solo così gli agenti sono riusciti, dopo una colluttazione, a bloccare e mettere in sicurezza i tre. I due giovani sono stati dunque arrestati. Uno dei due fratelli è stato, altresì, sanzionato per detenzione illecita di sostanza stupefacenti per uso personale, essendo stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale del tipo “spinello” contenente marijuana.