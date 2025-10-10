Nelle ultime ore, il personale delle unità operative Stella, Scampia e Investigativa Ambientale ha effettuato numerosi interventi contro parcheggiatori abusivi, abusi edilizi e occupazioni illegali di suolo pubblico.

Napoli, Polizia Locale in azione: bloccato parcheggiatore abusivo e sequestrato cantiere edile non autorizzato

In piazza Cavour, gli agenti hanno individuato un parcheggiatore abusivo che, durante il controllo, ha minacciato e opposto resistenza alle forze dell’ordine. L’uomo, già noto per precedenti specifici, è stato accompagnato al comando e denunciato all’Autorità Giudiziaria. Su disposizione del magistrato, è stato inoltre emesso un ordine di allontanamento.

A Scampia, in via Galimberti, una pattuglia è intervenuta dopo una segnalazione di lavori edili non autorizzati. All’arrivo degli agenti, i responsabili si sono dati alla fuga, ma è stato accertato che era in costruzione un vano di circa 28 metri quadrati all’interno del porticato di un edificio. L’area è stata posta sotto sequestro e sono in corso indagini per individuare i responsabili.

In via Cirillo, il reparto Investigativo Ambientale ha multato il titolare di un negozio di alimentari che occupava con la merce gli stalli della sosta a pagamento. Contestate le violazioni per occupazione abusiva di suolo pubblico e esposizione di prodotti deperibili agli agenti atmosferici, con sequestro della merce. Poco distante, in via Foria, un ambulante privo di licenza è stato sanzionato e la sua merce sequestrata.

Infine, al Borgo degli Orefici, gli agenti hanno sanzionato il titolare di un’autorimessa per utilizzo improprio dello spazio esterno e per l’installazione di un’insegna pubblicitaria non autorizzata.