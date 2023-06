Una donna in vacanza a Napoli è stata rapinata da un 35enne di origini straniere. I fatti sono accaduti questa notte tra via Firenze e via Torino, nei pressi del centro storico.

Napoli, pistola in faccia ad una turista per la rapina: arrestato 35enne

La vittima ha avvicinato una pattuglia degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania che era in zona e ha raccontato di essere stata poco prima rapinata da un uomo il quale, dopo averla minacciata con una pistola, le aveva sottratto il cellulare.

La donna è riuscita ad identificare il rapinatore e ai poliziotti lo hanno bloccato e trovato in possesso del telefonino e di una pistola giocattolo. Un 35enne tunisino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato per rapina mentre il cellulare è stato restituito alla proprietaria.