Ha prima picchiato la compagna poi si è scaraventato contro il figlio di lei, 11enne, che aveva provato a difendere la donna. Un 53enne di Bagnali è stato tratto in arresto dopo l’intervento dei Carabinieri contattati dalla donna. L’uomo era anche in possesso di un borsello pieno di droga.

Napoli, picchia la compagna e il figlio di 11 anni che la difende: arrestato 53enne

I militari dell’arma sono entrati in azione presso un bed and breakfast di piazzale d’Annunzio, di fronte allo stadio Maradona, a Fuorigrotta, quartiere di Napoli. Quando sono giunti sul posto la donna, 40 anni, era in lacrime, con il volto tumefatto e sanguinante. Con lei c’era il figlio, 11 anni, pure lui aggredito dal 53enne: si era frapposto fra l’uomo e la madre.

Nella stanza del B&B c’era anche l’uomo. I militari dell’arma lo hanno trovato in possesso di un borsello che conteneva 56 grammi di hashish, un coltello e materiale per confezionare le dosi di stupefacente.

Il 53enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ed è ora in attesa di giudizio. I due sono stati soccorsi ed accompagnati in ospedale, dove sono stati dimessi dopo le cure del caso; per la donna prognosi di 20 giorni, 5 per il figlio.