Non c’è pace per il personale medico-sanitario. A Napoli, all’ospedale “Vecchio Pellegrini”, si registra l’ennesima aggressione. Vittima un’infermiera che ieri sera è stata presa a schiaffi e a pugni da una paziente senza alcun motivo. La donna avrebbe perfino tentato di strangolare la sanitaria.

Napoli, picchia infermiera e tenta di strangolarla: paura e tensioni al Vecchio Pellegrini

L’episodio è stato denunciato da “Nessuno Tocchi Ippocrate”, l’organizzazione a tutela del personale medico-sanitario. Stando al racconto dell’associazione, l’infermiera stava affiancando un medico del reparto mentre eseguiva una sutura quando, improvvisamente, la paziente si è scagliata contro di lei per poi picchiarla e spingerla al suolo.

“Tutto questo è successo prima che entrasse in servizio il drappello di polizia. Ribadiamo che servirebbe h24 in tutti i pronto soccorso italiani”, scrive in una nota l’associazione. A quanto pare l’aggreditrice, secondo quanto riportato da “Nessuno Tocchi Ippocrate”, si recherebbe spesso al nosocomio della Pignasecca per le sue ricorrenti crisi di ansia.

58 aggressioni a Napoli 1

L’aggressione di ieri si aggiunge alle altre 37 registratesi al “Vecchio Pellegrini” da inizio anno. Solo negli ospedali della Napoli 1 si contano ben 58 episodi mentre in quelli della Napoli sono due da gennaio 2023. Proprio pochi giorni fa, è stato preso d’assalto l’ospedale “San Giuliano” di Giugliano. Qui, un uomo ha sfasciato il pronto soccorso del nosocomio di via Basile: avrebbe infatti prima inveito contro il personale sanitario e poi ha distrutto tutto quello che gli è capitato davanti con calci e pugni, devastando diverse scrivanie, porte e lanciando documenti un po’ ovunque.