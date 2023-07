Follia all’ospedale di Giugliano, sfasciato il pronto soccorso

Attimi di terrore quelli vissuti nel pomeriggio di oggi, venerdì 21 luglio, al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano dopo l’ennesimo raid di violenza.

Come raccontano testimoni, uomo avrebbe prima inveito contro il personale sanitario e poi ha distrutto tutto quello che gli è capitato davanti con calci e pugni. Devastate diverse scrivanie, porte prese a calci e documenti lanciati un pò ovunque. È un’emergenza senza fine quella relativa alle aggressioni al San Giuliano di Giugliano, l’ennesima azione di violenza nei confronti di medici e infermieri che si dicono esasperati per quanto avviene all’interno dei presidi ospedalieri.

Il San Giuliano copre un territorio vastissimo che parte da Giugliano per arrivare a Qualiano, Marano, Mugnano, Melito, Villaricca, Calvizzano dove risiedono oltre 300mila abitanti. Quello di via Basile è l’unico nosocomio presente in questa vasta area. E il personale sanitario non riesce a sopperire alle esigenze del territorio. Sul caso era già intervenuto il consigliere regionale Giovanni Porcelli che aveva scritto al Prefetto per chiedere un drappello di polizia h24.