Napoli piange un grande tifoso della squadra azzurra: si è spento Giuseppe, conosciuto da tutti come Peppe. Sconosciute ancora le cause del decesso del giovane che da anni sosteneva in curva la squadra di mister Spalletti. Enorme lo sgomento dei familiari. A riportare la brutta notizia è la pagina Facebook ‘HENRY SPENCER streetwear‘ che, sui social, scrive: “Ci stringiamo al dolore della famiglia, riposa in pace ULTRAS!!!”.

Napoli piange il giovane Peppe: era un grande tifoso della squadra azzurra

Tanti i commenti per Peppe: “L’ho conosciuto in fila per prendere i biglietti di Manchester. Mi raccontò fiero del suo progetto di lì a poco avrebbe aperto un negozio proprio come se lo era immaginato: era felicissimo!! Da allora ogni volta che lo incontravo o allo stadio o in giro per il centro mi salutava sempre con tanto affetto.. RIP Peppe!!!”, scrive Alessandro. “Possa riposare in pace condoglianze alla famiglia, ora il Napoli avrà un tifoso in più per l’eternità”, si legge ancora.