Torna l’iniziativa Per il sorriso di un bambino arrivata alla sua ventiseiesima edizione. Sabato presso la Basilica dell’Annunziata sono stati consegnati i doni per oltre 250 bambini di famiglie indigenti del territorio. L’idea solidale dei Lions Club Napoli Partenope ha realizzato i sogni dei più piccoli per le festività grazie anche al patrocinio del Comune di Napoli, dell’Opera Purgatorio ad Arco e Alis.