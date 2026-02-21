Napoli, peggiorano le condizioni di Domenico: il cardinale Battaglia in ospedale per l’estrema unzione

Si aggravano ulteriormente le condizioni del piccolo Domenico, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto purtroppo fallito. Secondo quanto si apprende, il quadro clinico del bambino sarebbe in continuo peggioramento.

Già dalle prime ore dell’alba mamma e papà sono al capezzale del figlio, in attesa di aggiornamenti da parte dell’équipe sanitaria che lo sta seguendo nel reparto di terapia intensiva.

L’aggravamento nelle ultime ore

Le condizioni del piccolo Domenico sarebbero precipitate nelle ultime ore. Dopo il trapianto non andato a buon fine, i medici hanno tentato ogni possibile intervento per stabilizzare il bambino, ma il decorso si è rivelato estremamente complesso. Fonti vicine alla famiglia parlano di un “ulteriore aggravamento” che avrebbe reso il quadro clinico ancora più critico rispetto ai giorni precedenti.

Il cardinale Battaglia al Monaldi per l’estrema unzione

In questi minuti si sta recando all’ospedale Monaldi di Napoli anche il cardinale don Mimmo Battaglia. L’arcivescovo è atteso in reparto per impartire al piccolo Domenico l’estrema unzione.