Ancora una sparatoria a Napoli. Questa volta nel centralissimo corso Arnaldo Lucci. Un uomo è stato avvicinato da una persona a bordo di uno scooter che avrebbe fatto fuoco contro di lui. Il ferito è attualmente all’ospedale del Mare, a Ponticelli.

Napoli, nuova sparatoria: ferito uomo in corso Arnaldo Lucci

La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire. Sul caso indagano gli uomini della Polizia di Stato che per il momento si sono basati sul racconto fornito dalla vittima. L’aggredito è stato raggiunto da colpi di pistola alla gamba destra per poi accasciarsi a terra. L’uomo a bordo dello scooter è poi scappato via senza lasciare traccia.

Non si esclude al momento alcuna pista, neanche di matrice camorristica. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita. Anche la giornata di ieri è stata segnata da un episodio di violenza, sebbene dovuto a ragioni completamente differenti. In via Duomo un agente della Municipale è stato costretto a fare fuoco contro un clochard che lo aveva aggredito con una spranga di ferro. Entrambi sono rimasti feriti.