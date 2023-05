Momenti di paura questa mattina alle 9 in via Duomo, in pieno centro a Napoli. Un agente della Municipale preso a bastonate ha fatto fuoco contro l’aggressore ferendolo alle gambe. Sul posto Polizia di Stato e Scientifica.

Napoli, sparatoria in via Duomo: vigile preso a bastonate esplode dei colpi

La dinamica è ancora poco chiara. Da quanto apprende Teleclubitalia un agente della Municipale del Nucleo Emergenza Sociale avrebbe svegliato un clochard disteso in un cumulo di coperte sotto i porticati adiacenti al Duomo di Napoli, probabilmente per invitarlo a spostarsi o a liberare il passaggio per i pedoni. Il senzatetto, però, ha reagito in malo modo, ha afferrato una spranga di ferro e ha cominciato a colpire il vigile alla testa.

Il casco bianco a quel punto ha estratto la pistola per difendersi e ha esploso sette colpi all’indirizzo dell’aggressore, nei pressi dell’ingresso del Tesoro di San Gennaro. Alcuni proiettili hanno raggiunto l’altro alle gambe. Successivamente sono sopraggiunti i soccorritori del 118 che hanno trasportato i due feriti al pronto soccorso. Il senzatetto è rimasto ferito agli arti inferiori mentre il vigile è in codice rosso all’ospedale del Mare.

Le indagini

Presenti anche uomini della Polizia di Stato. In questo momento gli uomini della Scientifica stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire la dinamica della vicenda. Informata la locale Procura.