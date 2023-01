Stop alla circolazione sulla linea 1 della metropolitana di Napoli. A quanto pare un passeggero sarebbe stato colto da un malore mentre era a bordo del convoglio. L’intera tratta, quella che va da Piscinola a Garibaldi, è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso. Ne dà notizia Fanpage.it.

Passeggero colto da un malore a bordo della metro: sospesa linea 1

Tutti gli altri viaggiatori che erano nei vagoni sono stati fatti scendere alla prima fermata utile. Non è chiaro se sul posto siano già intervenuti i sanitari del 118. Al termine delle operazioni, la circolazione dovrebbe riprendere regolarmente.

Ancora quindi disagi per le migliaia di pendolari che ogni giorni usufruiscono del trasporto pubblico. Anche ieri l’intera tratta è stata sospesa per una interruzione programmata temporanea del servizio per consentire le prove tecniche dei nuovi treni. La circolazione è rimasta ferma dalle 9 e 30 fino alle 12 e 30. Durante la sospensione l’Anm ha messo a disposizione degli utenti alcuni bus sostitutivi per mitigare i disagi.