Morte del piccolo Domenico, nuovi interrogatori nell’inchiesta: mercoledì sarà ascoltata la madre

Proseguono le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino deceduto dopo il trapianto di cuore al Monaldi di Napoli. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi interrogatori nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura. Mercoledì sarà ascoltata la madre, Patrizia, che verrà sentita come testimone chiave nella ricostruzione della presunta catena di errori tra Bolzano e Napoli.

L’inchiesta della Procura

Il caso è seguito dai magistrati Tittaferrante e Ricci, che stanno approfondendo diversi aspetti legati alla gestione del trapianto e alle fasi successive all’intervento. Sotto la lente degli inquirenti anche il clima di tensione che, secondo alcune testimonianze, si sarebbe creato nel reparto di cardiochirurgia pediatrica, diretto dal primario Guido Oppido. La Procura ha inoltre disposto ulteriori accertamenti ai carabinieri del NAS, con l’obiettivo di verificare la situazione interna del reparto.

Gli accertamenti nel reparto del Monaldi

Tra gli elementi oggetto di verifica vi è anche il numero di infermieri che negli ultimi mesi hanno chiesto o ottenuto il trasferimento. Gli investigatori intendono capire se eventuali criticità organizzative potessero essere affrontate prima per migliorare il funzionamento di quello che viene considerato uno dei centri d’eccellenza italiani per la cardiochirurgia pediatrica. Il cardiochirurgo Guido Oppido vanta una lunga esperienza professionale e migliaia di interventi pediatrici eseguiti nel corso della sua carriera.

Il giorno del trapianto sotto esame

Al centro delle indagini resta quanto accaduto il 23 dicembre, giorno del trapianto che avrebbe dovuto salvare la vita al piccolo Domenico. Secondo gli accertamenti in corso, il cuore destinato al bambino sarebbe stato danneggiato dal ghiaccio dopo l’espianto, effettuato dalla dottoressa Farina. Gli inquirenti stanno inoltre valutando eventuali silenzi o omissioni nelle fasi successive all’intervento.

Aumentano le donazioni di organi in Italia

Nel frattempo, dal dramma emerge anche un dato positivo: le donazioni di organi in Italia sono in crescita. Dal 1° gennaio all’8 marzo 2026 sono state registrate 340 donazioni, rispetto alle 316 dello stesso periodo del 2025. Un dato che la madre del piccolo Domenico ha accolto con emozione. “È una notizia che mi riempie di gioia – ha dichiarato mamma Patrizia – è un altro miracolo del mio piccolo guerriero.”