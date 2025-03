Sorpreso con la droga su una panchina a Porta Capuana. Un 37enne ghanese con precedenti di polizia è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel corso di un blitz nel centro storico di Napoli. L’accusa è di detenzione illecita a fini di spaccio.

Napoli, panchina usata come base di spaccio: 37enne arrestato a Porta Capuana

In particolare, i poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in piazza Capuana hanno notato, seduto su una panchina, un soggetto che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona. Gli agenti, tempestivamente intervenuti, hanno bloccato sia l’acquirente, trovato in possesso della dose appena acquistata, sia il pusher che, alla loro vista, ha tentato di darsi invano alla fuga finché non è stato bloccato.

Perquisito dalle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di un involucro di cocaina, di 155 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, e di diverso materiale per il confezionamento della droga. Inoltre, i poliziotti hanno ritrovato sotto la panchina dove l’uomo era seduto, 2 involucri della stessa sostanza. Per questo è stato tratto in arresto, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.