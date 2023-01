Due in codice rosso in ospedale, gli altri sette medicati sul posto: è questo il bilancio dopo un incendio divampato la scorsa notte, al primo piano di un palazzo di San Pietro a Patierno, alla periferia di Napoli.

Napoli, palazzo in fiamme nella notte di Capodanno: 9 feriti

Le fiamme sarebbero divampate all’interno dell’appartamento in modo accidentale anche se le verifiche sono ancora in corso per determinare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Due persone sono finite all’ospedale Cardarelli e Cto di Napoli in codice rosso mentre altri 7 condomini sono stati medicati sul posto dagli operatori del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri allertati dal 112 e i vigili de fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza tutta l’area. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia Napoli Stella.

