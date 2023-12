Allo Stadio Maradona il Napoli ospita il Braga per centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Solito appuntamento nelle notti di Champions con Goal di notte da campioni su Teleclub Italia

Osimhen in attacco, pochi i dubbi di Mazzarri

Sarà con ogni probabilità Victor Osimhen a guidare l’attacco del Napoli: l’attaccante è tornato nella notte dal Marocco dove ha ricevuto il Pallone d’oro africano ma è pronto per la partita. Recupera Kvara dalla febbre. In difesa confermato Natan a sinistra con Juan Jesus al centro e Zanoli pronto a subentrare a partita in corso. Il Napoli ha l’occasione di archiviare le ultime tre sconfitte consecutive contro Real Madrid, Inter e Juventus per staccare il pass valido per gli ottavi di finale di Champions League.

Cosa serve al Napoli per qualificarsi ?

Agli azzurri basta vincere, pareggiare o perdere con un gol di scarto per qualificarsi agli ottavi, da secondi classificato nel girone C , li azzurri possono permettersi il lusso di vincere, pareggiare o anche perdere con un gol di scarto contro il Braga, battuto 2-1 nel match inaugurale del 20 settembre in terra lusitana (l’unico precedente tra le due squadre). Con il Real a punteggio pieno e già sicuro del primo posto, i ragazzi di Mazzarri sono secondi con 7 punti, tre in più dei portoghesi, mentre l’Union Berlino è ultimo a 2. Il Braga dunque in caso di sconfitta retrocederebbe in Europa League a patto che i tedeschi di Bonucci non battano in casa i Blancos di Ancelotti.