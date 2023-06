Il Napoli si sta preparando per la festa scudetto che avverrà al termine del match contro la Sampdoria. Partita passerella per gli azzurri già campioni d’Italia, ultima in Serie A per i blucerchiati che con la nuova proprietà ripartiranno dal campionato cadetto.

Napoli, ormai manca poco: tutto pronto per la festa scudetto

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, e l’amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, consegneranno una medaglia d’oro a tutti i calciatori e all’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti.

Il capitano Giovanni Di Lorenzo salirà per ultimo per alzare poi il trofeo. Gli appassionati che inquadreranno il QR code durante la diretta Dazn potranno, in modo virtuale, entrare direttamente in campo e vivere un’esperienza immersiva a 360° grazie alle speciali Tim Cam 5G presenti a bordo campo e alle connessioni 5G di Tim. Da casa direttamente dal proprio smartphone, infatti, si potrà scegliere in autonomia l’angolazione delle speciali cam ad altissima definizione.

Festa Scudetto, no stop auto e moto

Nessun blocco della circolazione di auto e moto la sera di domenica 4 giugno a Napoli: questa la decisione del prefetto Carlo Palomba, al termine della riunione con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il questore Alessandro Giuliano. I presidi delle forze dell’ordine saranno concentrati principalmente nella zona di Fuorigrotta.

Maxischermi in piazza

Quattro le piazze a Napoli dove verranno installati maxischermi per permettere alla cittadinanza di godere dell’evento: piazza Mercato, la piazza di Scampia, Bagnoli e infine piazza Plebiscito, dove si attende l’ufficializzazione del sì di Gigi D’Alessio a lasciare il maxischermo del suo ciclo di concerti previsti fino alla sera del 3 giugno.

Maxischermi verranno installati anche in dieci comuni della città metropolitana di Napoli, su espressa richiesta dei sindaci a Manfredi: tra questi Casalnuovo, Giugliano, Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Portici, Castellammare di Stabia, Nola.